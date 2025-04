Com 'show uruguaio', Bahia bate Real Brasília no Brasileirão Feminino

Mulheres de Aço venceram o Real Brasília por 2 a 0 - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia venceu o Real Brasília por 2 a 0 na tarde desta quarta-feira, 16, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo aconteceu no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, e os gols da equipe tricolor foram marcados pelas uruguaias Wendy e Angela.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Felipe Freitas chegou a oito pontos e, de forma provisória, assumiu a sexta colocação na tabela, dentro da zona de classificação para a próxima fase da competição.

O Bahia foi superior desde o início e teve boas oportunidades ainda no primeiro tempo, mas o placar só foi aberto após o intervalo. Aos seis minutos, Wendy marcou seu primeiro gol pelo clube após boa jogada coletiva. Pouco depois, Angela aproveitou cruzamento de bola parada e ampliou de cabeça.

As Mulheres de Aço voltam a campo no domingo, 20, às 20h30, quando enfrentam o Palmeiras fora de casa, na Arena Barueri. Com 11 pontos em cinco jogos, o clube paulista é o líder do Brasileirão Feminino.