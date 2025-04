Everton Ribeiro mira jogo contra o Cruzeiro e diz: “Precisamos vencer"

Everton Ribeiro durante entrevista coletiva na Cidade Tricolor - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O meia Everton Ribeiro concedeu entrevista coletiva e falou das suas expectativas para a partida contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, 17, às 21h30, no Mineirão, válida pela 4ª rodada do Brasileirão.

O capitão tricolor é ídolo do clube celeste, onde se sagrou campeão Mineiro, do Brasileiro e da Copa do Brasil em 2014. Apesar do carinho com o Cruzeiro, Everton se mostra focado e espera que o time azul, vermelho e branco saia com o triunfo em BH.

“Sabemos que será um jogo difícil. Conheço bem como é jogar no Mineirão. Tenho um carinho especial pelo Cruzeiro. Sabemos que jogar contra não é fácil. Com a torcida é ainda mais difícil de ser batida, mas sabemos do nosso potencial, precisamos vencer no Campeonato Brasileiro. Temos feito bons jogos, mas precisamos vencer”, disse o camisa 10.

Um dos mais experientes do elenco, Everton Ribeiro afirma que o Bahia precisa ter mais efetividade no ataque com as chances criadas e crê que o primeiro triunfo no Brasileirão está próximo.

“Temos feito bons jogos, mas temos que ter mais tranquilidade lá na frente. Quando jogamos bem estamos mais próximos do triunfo. Temos que ter mais calma, entrar bem e terminar bem para conseguirmos esse triunfo. Sendo mais efetivos estaremos mais perto do triunfo”, pontuou.

Para o jogo em Minas, o técnico Rogério Ceni não contará com os zagueiros Kanu e Gabriel Xavier, que estão em recuperação de lesão. Já o lateral-esquerdo Iago Borduchi e o meia Michel Araújo estão em transição.

Ainda sem vencer na competição, o time azul, vermelho e branco ocupa a 14ª colocação, vindo de três empates seguidos.