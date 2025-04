Cruzeiro x Bahia: saiba as diferenças das SAFs que duelam no Mineirão

Bahia e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, 17 - Foto: Foto: Divulgação | ECBahia e Gustavo Aleixo | Cruzeiro

Desde que a Lei da SAF (Socieade Anônima de Futebol) foi aprovada no Brasil, em meados de 2021, muitos confrontos diretos ganharam um significado extra. Conhecidos por "abrirem o caminho" das SAFs entre clubes, Bahia e Cruzeiro voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 17, às 21h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O modelo de SAF adotado pelo clube mineiro passou por uma transição marcante desde dezembro de 2021, quando Ronaldo Fenômeno assumiu o controle da operação com a promessa de investir R$ 400 milhões. No entanto, em 2024, o ex-jogador optou por revender sua participação para o empresário Pedro Lourenço, fundador da rede de Supermercados BH.

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro | Foto: Foto: Gustavo Aleixo | Cruzeiro

O Bahia, por outro lado, concluiu todo o processo em maio de 2023, mas teve seu futebol gerido desde dezembro do ano anterior. Além disso, o Tricolor é administrado pelo City Football Group, gigante global com sede em Abu Dhabi, dono de clubes como Manchester City, Girona e New York City.

A diferença começa no investimento. O Tricolor recebeu um aporte de aproximadamente R$ 1 bilhão do City, dividido entre reforços, quitação de dívidas e melhorias estruturais. Já o Cruzeiro foi negociado por R$ 500 milhões, com parte do valor antecipado para obras no centro de treinamento.

Enquanto o clube baiano está integrado a uma rede internacional de equipes com modelo padronizado de gestão e intercâmbio de jogadores, o Cruzeiro adota uma administração mais local, com foco nas decisões do novo dono.

Na governança, o Bahia possui um Conselho de Administração dominado pelo City (cinco dos seis membros), com a associação do clube detendo apenas 10% da participação. O Cruzeiro também manteve os 10% com a associação original, mas sua estrutura interna de poder ainda não foi totalmente divulgada, embora a tendência seja de controle por Pedro Lourenço.

Dentro de campo, entretanto, o Cruzeiro vive um momento de instabilidade na temporada. Nos últimos dez jogos, o clube mineiro venceu apenas uma partida e, além de somar maus resultados também na Copa Sul-Americana, encara o duelo contra o Tricolor como ponto de virada de chave.