Renato Paiva é xingado de 'burro' pela torcida do Botafogo; assista

O técnico Renato Paiva, ex-Bahia, já vive um clima de tensão com a torcida do Botafogo, clube em que o português completou seis jogos nesta quarta-feira, 16. Ao som de vaias e cânticos de "burro" para o treinador, o clube carioca empatou em 2 a 2 com o São Paulo e chegou ao seu segundo jogo consecutivo sem vencer na temporada.

O episódio ficou marcado aos 18 minutos do segundo tempo, quando Renato Paiva optou por substituir o volante Gregore por Patrick de Paula. Os torcedores do Glorioso presentes no Estádio Nilton Santos, no entanto, não reagiram bem à mudança e deram início à cobrança sobre o português.

Renato Paiva trocou Gregore por Patrick de Paula, e foi chamado de burro por parte da torcida do Botafogo.



No Botafogo desde o final de fevereiro, o comandante já lida com forte cobrança da torcida do clube carioca. Após a derrota por 1 a 0 para o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, pedidos pela saída do treinador começaram a surgir com frequência nas redes sociais.

Contra o São Paulo, o Botafogo saiu atrás no placar, rapidamente empatou, sofreu mais um gol e deixou tudo igual novamente aos 39 minutos do segundo tempo, com o atacante Igor Jesus balançando as redes. Com seis jogos no comando do clube carioca, Renato Paiva possui duas vitórias, dois empate e duas derrotas.