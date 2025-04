Em lágrimas, Neymar sente nova lesão e é substituído em jogo do Santos

Neymar, atacante do Santos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O roteiro que ninguem aguenta mais ver se repetiu com o Neymar em campo. O atacante sentiu lesão e, chorando bastante, precisou ser substituído na vitória parcial do Santos sobre o Atlético-MG, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira, 16.

O jogador de 33 anos foi escalado como titular pela primeira vez desde fevereiro deste ano, quando disputava o Campeonato Paulista. Com lesão na coxa, Neymar não esteve em campo na eliminação do clube na competição e retornou à campo na derrota diante do Fluminense, na última rodada do Brasileirão, quando entrou no segundo tempo e jogou por 45 minutos.

Contra o Atlético-MG, o jogador esteve em campo por 28 minutos, tentou ficar no gramado, mas precisou sair de carrinho aos 33 minutos do primeiro tempo. Apesar disso, o Santos, até a publicação dessa matéria, vence o confronto por 2 a 0.

Caso se confirme mais uma lesão, será a sétima contusão de Neymar desde a Copa do Mundo de 2022. Na mais grave delas, o atacante ficou sem atuar por 340 dias enquanto defendia o Al-Hilal, da Arábia Saudita.