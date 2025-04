Claudinho ressalta momento individual no Vitória: "Aprimorado mais"

Um dos reforços do Vitória na temporada 2025, o lateral-direito Claudinho tem sido peça importante da equipe comandada por Thiago Carpini.

O defensor atuou em 15 jogos, com dois gols marcados e uma assistência executada. Ele crê que o bom desempenho indivudual é graças ao trabalho coletivo do grupo rubro-negro.

“Temos um grupo forte e que está em constante evolução. Tenho aprimorado cada vez mais meu desempenho individual e acredito que a equipe apresenta melhora a cada partida. Sabíamos que os desafios em 2025 seriam difíceis, justamente pelas importantes competições a serem disputadas”, destacou o jogador.

Classificado na Copa do Nordeste, o Vitória busca vencer no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Claudinho ressalta que a tendência é a equipe evoluir em busca dos resultados positivos na sequência da temporada.

“Estamos na liderança de nosso grupo na Copa do Nordeste, com a maior pontuação da competição. Encaramos o Brasileiro e a Sul-Americana com a mesma seriedade e sei que vamos crescer em ambas, mostrando nosso verdadeiro potencial na atual temporada”, completou Claudinho.

Claudinho deverá ser opção do time no confronto diante do Cruzeiro, marcado para esta quarta-feira, 16, logo mais às 21h30, no Barradão, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.