Bahia dá show e atropela o Internacional no Brasileirão Sub-20

Pedrinho, meio-campista do Bahia Sub-20 - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na tarde desta quarta-feira, 16, os Pivetes de Aço venceram o Internacional por 3 a 0, em jogo realizado no estádio Morada dos Quero-Queros, em Porto Alegre, pela sexta rodada da competição.

Sem Ruan Pablo e Fred Lippert, que treinaram com a equipe principal e devem virar opções para enfrentar o Cruzeiro, nesta quinta-feira, 17, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor se impôs e abriu o placar aos três minutos. David Martins fez uma excelente jogada pelo lado direito, cruzando para Juninho, que bateu rasteiro e marcou.

O Tricolor ampliou aos 21 minutos, quando Ulguim, com frieza, encobriu o goleiro adversário após passe de Juninho. O terceiro gol saiu aos 30 minutos, quando Daniel acertou um belo chute de fora da área.

Figurinhas carimbadas nas divisões de base do Bahia, os meio-campistas Sidney, Roger Gabriel e o atacante Juninho, além de David Martins, contratado nesta janela de transferências, estiveram à disposição do técnico Leonardo Galbes.

Veja a escalação do Esquadrão de Aço: Victor, Lucyan (Roger Ruan), Gerald, Dodô e Daniel Lima (Alex); Sidney, David Martins (Roger), Pedrinho (Wendel) e Daniel (Saymon); Gustavo Ulguim (João Andrade) e Juninho.

Com o resultado, o time agora soma nove pontos e ocupa a 7ª posição na tabela. O próximo compromisso do time será no sábado, 19, contra o Atlético de Alagoinhas, pela quarta rodada do Campeonato Baiano.