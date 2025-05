Paysandu x Bahia: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia busca 4º triunfo consecutivo na temporada - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Embalado por três triunfos consecutivos, o Bahia agora volta sua atenção para o primeiro jogo da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Paysandu, no Mangueirão, no Pará, às 21h30. De olho no duelo desta quarta-feira, 30, o Tricolor de Aço treinou ainda em São Paulo, nesta segunda-feira, 28, no CT Academia de Futebol 2, do Palmeiras, e contou com a presença de Gabriel Xavier.

O jogador é desfalque do time comandado por Rogério Ceni desde a partida contra o Internacional, pela Copa Libertadores, quando ficou de fora por lesão, mas tem seu retorno próximo e deve ser opção para a partida contra o time paraense.

Para o duelo de amanhã, o treinador tricolor deve poupar alguns atletas devido a intensidade dos últimos confrontos contra Palmeiras, Atlético Nacional e Ceará. Em coletiva realizada após o triunfo sobre a equipe paulista, Ceni afirmou que vai seguir o planejamento, o que pode indicar um rodízio no time titular.

“Vamos fazer o planejamento que temos na cabeça, acompanhar a recuperação de cada um para saber quem escalar contra o Paysandu. Não é fácil sobreviver em todas as competições”, comentou o técnico do Bahia.

A respeito do Paysandu, o comandante destacou a força do time paraense: “Equipe de respeito, torcida de peso, Norte-Nordeste, está numa Série B com investimento, bons jogadores que já trabalhei. Confronto difícil, vamos ter que ter bastante energia para sobreviver nesse confronto”.

Transmissão

Onde assistir: Prime Video.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Fredi Lippert, Rezende e Iago Borduchi; Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Cauly, Kayky (Michel Araujo) e Lucho Rodríguez (Tiago).

Paysandu: Matheus Nogueira; Edílson, Lucas Freitas, Novillo, Reverson; Martínez, Leandro Vilela, Matheus Vargas; Borasi, Rossi, Benítez.

Ficha técnica

Data: quarta-feira, 30 de abril de 2025

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão - Belém, PA