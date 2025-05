Saiba quanto o Bahia vai ganhar se avançar na Copa do Brasil

Copa do Brasil paga premiação milionária aos clubes - Foto: Staff Images/CBF

A terceira fase da Copa do Brasil 2025 começa nesta terça-feira, 29. O Bahia, no entanto, inicia sua empreitada nesta fase apenas na quarta-feira, 30, contra o Paysandu, às 21h30, e além da classificação para as oitavas, está de olho na premiação distribuída pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) destinada a quem avançar para a fase seguinte.

Na 3ª fase, o Bahia já garantiu R$ 2.315.250 apenas por disputar os confrontos. Porém, caso avance às oitavas de final, vai engordar ainda mais os cofres: a classificação vale mais R$ 3.638.250 em premiação.

Premiação em jogo na Copa do Brasil 2025:

Terceira Fase: R$ 2.315.250 Oitavas de Final: R$ 3.638.250 Quartas de Final: R$ 4.740.750 Semifinal: R$ 9.922.500 Vice-campeão: R$ 33.075.000 Campeão: R$ 77.175.000

Ou seja, quem chegar até o título poderá acumular mais de R$ 120 milhões em premiações ao longo da competição, sem contar as receitas com bilheteria e patrocínios.

Jogos da terceira fase: partidas de ida

Terça-feira | 29 de abril

Internacional x Maracanã-CE – 19h Retrô-PE x Fortaleza – 19h Maringá-PR x Atlético-MG – 19h30 Fluminense x Aparecidense-GO – 21h30 São Paulo x Náutico – 21h30

Quarta-feira | 30 de abril

Botafogo x Capital-DF – 19h Ceará x Palmeiras – 19h30 Paysandu x Bahia – 21h30 Novorizontino x Corinthians – 21h30 CSA x Grêmio – 21h30

Quinta-feira | 1º de maio