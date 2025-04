Paysandu x Bahia na Copa do Brasil: confira data e horário

CBF divulga tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira, 17, a tabela detalhada dos confrontos de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida de ida do duelo entre Paysandu e Bahia acontecerá no dia 30 de abril, às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), e a volta está definida para o dia 21 de maio, na Arena Fonte Nova, às 19h30.

Essa etapa do torneio contará com 16 jogos distribuídos entre os dias 29 de abril e 1º de maio. A programação também inclui informações completas sobre local, horário e transmissões das partidas.

Dois jogos abrirão oficialmente a fase: Internacional x Maracanã-CE, no Beira-Rio, e Retrô x Fortaleza, na Arena Pernambuco, ambos no dia 29, às 19h. No mesmo dia, ainda jogam Maringá x Atlético-MG (19h30), e à noite, às 21h30, Fluminense x Aparecidense e São Paulo x Náutico encerram a rodada.

Na quarta-feira (30), além do confronto entre o Tricolor de Aço e o Papão da Curuzu, outros quatro embates agitam a competição: Botafogo x Capital (19h), Ceará x Palmeiras (19h30), Novorizontino x Corinthians (21h30) e CSA x Grêmio (21h30).

A rodada termina na quinta-feira (1º de maio), com mais cinco partidas: Operário x Vasco (16h), Brusque x Athletico-PR (16h), Santos x CRB (18h), Criciúma x Red Bull Bragantino (18h30) e Botafogo-PB x Flamengo (20h). Encerrando a noite, às 21h30, o Cruzeiro recebe o Vila Nova no Mineirão.