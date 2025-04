Lesão de Kanu: Bahia toma decisão em tratamento do zagueiro

Kanu, zagueiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Substituído no empate contra o Mirassol após sentir uma lesão, o zagueiro Kanu vai passar por uma cirúrgia nesta quinta-feira, 17. O zagueiro do Bahia foi diagnosticado com contusões em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles e não possui data estimada de retorno aos gramados no momento.

De acordo com o setorista Yuri Santana, o Departamento Médico do Tricolor optou por fazer a intervenção cirúrgica devido à gravidade das lesões. O camisa 4 se machucou no início da partida diante do Mirassol, que terminou em 1 a 1, e precisou se substituído ainda no primeiro tempo.

"O Esquadrão informa que o zagueiro Kanu, substituído durante a partida contra o Mirassol, realizou exames de imagem e teve confirmada uma lesão em três músculos da panturrilha, assim como no tendão de Aquiles", diz nota oficial do clube divulgada nas redes sociais.

Sem Kanu à disposição por tempo indeterminado, o técnico Rogério Ceni lamentou a perda do zagueiro e, também sem Gabriel Xavier, que iniciará o processo de transição física com lesão na panturrilha, projetou possíveis soluções no setor defensivo, como improvisos ou a utilização de atletas da base.

“Sem os dois, fica mais apertado, vamos ter que encontrar soluções, seja improvisação, garoto da base, como o Fredi, o Kauã [...] vamos tentar da melhor maneira possível, dificilmente vão substituir o Kanu da maneira que ele joga, mas temos que encontrar soluções, janela está fechada”, comentou o treinador.

Na partida desta quinta-feira, 17, contra o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a tendência é que David Duarte e Ramos Mingo formem a dupla de zaga, assim como contra o Mirassol. Além deles, o Tricolor possui os jovens Fredi Lippert e Kauã Davi, além do volante Rezende, que já foi improvisado na posição, à disposição.