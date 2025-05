Bahia não vence Paysandu fora de casa há 43 anos; veja retrospecto

Everton Ribeiro, meia do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Após quebrar um tabu histórico ao vencer o Palmeiras em pleno Allianz Parque, em São Paulo, pela primeira vez na história, o Bahia vai ter que se livrar de outra marca negativa na temporada. A última vez que o Paysandu, próximo adversário do Tricolor na Copa do Brasil, perdeu para o Tricolor jogando em casa foi há 43 anos atrás, pela Série A do Campeonato Brasileiro de 1982.

Desde lá as equipes se enfrentaram oito vezes em Belém, do Pará, com cinco derrotas do clube baiano e três empates, representando 16 gols sofridos e apenas seis feitos do Esquadrão de Aço neste retrospecto. Apesar disso, o Bicolor também tentará se livrar de uma marca negativa no confronto diante do Bahia.

Confronto entre Paysandu x Bahia em 2015 | Foto: Reprodução |

Há sete jogos sem vencer na temporada, o Paysandu terá que encerrar o jejum para conquistar uma boa vantagem na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em 18º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Papão soma apenas dois pontos em cinco jogos na competição.

O clube paraense, no entanto, tem um alento para se apegar. Antes de empatar com o CRB em 1 a 1 dentro de casa, o Bicolor conquistou recentemente o título da Copa Verde sobre o Goiás, após empate no tempo normal e disputa de pênaltis na Serra Dourada.

Bahia e Paysandu já se cruzaram na Copa do Brasil anteriormente, quando o Tricolor saiu eliminado após perder no placar agregado por 3 a 1, na segunda fase da edição de 2011. Em um cenário totalmente diferente, a equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 30, às 21h30, no Mangueirão, pelo jogo de ida da terceira fase da competição.