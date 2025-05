Bahia encerra preparação para encarar o Paysandu pela Copa do Brasil

Bahia realiza treino apronto antes de encarar o Paysandu pela Copa do Brasil - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O elenco do Bahia finalizou a preparação para enfrentar o Paysandu nesta quarta-feira, 30, às 21h30, no Estádio Mangueirão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

A atividade final ocorreu no CT da base do Palmeiras, na manhã desta terça-feira, 29, em São Paulo. Após o aquecimento comandado pelo preparador físico José Mário Campeiz, o técnico Rogério Ceni dividiu o grupo para diferentes tipos de treinos.

Enquanto uma parte participou de um trabalho tático em campo reduzido, o restante dos jogadores realizaram exercícios técnicos específicos.

Na sequência, os atletas que estiveram na atividade tática voltaram a campo para ajustes voltados ao confronto diante do Papão. Meio-campistas aprimoraram passes e os zagueiros realizaram exercícios específicos da posição, com foco em bolas aéreas defensivas.

As novidades foram as participações do zagueiro Gabriel Xavier e do meia uruguaio Michel Araújo. Os dois treinaram normalmente após a transição.

Vindo de uma sequência de bons jogos por Libertadores e Brasileirão, a equipe deverá ser modificada na escalação por conta de questões físicas.

A tendência é que a equipe atue em Belém com Marcos Felipe; Gilberto (Gabriel Xavier), Fredi, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Erick e Cauly (Rodrigo Nestor); Kayky, Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

Logo após a atividade, a delegação azul, vermelha e branca embarcou para a capital paraense.