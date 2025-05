Bahia anuncia retorno ao Basquete com objetivo de chegar ao NBB

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Esporte Clube Bahia Associação anunciou, nesta terça-feira, 29, o retorno ao Basquete tradicional. Após disputar campeonatos na modalidade 3x3 e confirmar a volta do vôlei, o clube divulgou a nova categoria, que terá projeto inicial com um time universitário, em parceria com a Uninassau, e maior objetivo de chagar ao Novo Basquete Brasil (NBB), principal competição do país.

O projeto, que teve aprovação do Conselho Deliberativo no último dia 15 e será implementado por etapas, foi celebrado por Emerson Ferreti, presidente da associação.

"Essa era mais uma modalidade pela qual a Nação Tricolor ansiava muito, e por isso construímos um projeto minucioso. Mais do que reinserir o Bahia no basquete, queremos dar continuidade a uma história gloriosa e fazer do Clube um protagonista nesse esporte", disse o dirigente.

☝🏾️🏀 #oPioneirouVoltou 𝐩𝐫𝐨 𝐛𝐚𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭𝐞! Primeiro campeão baiano e potência estadual durante os anos 2000, EC Bahia (Associação) está de volta à modalidade.



Com objetivo de chegar ao #NBB, projeto será desenvolvido em etapas e terá no comando o ex-jogador André Ratto,… pic.twitter.com/dfUvQozG4R — Esporte Clube Bahia (@ecbahiaassoc) April 29, 2025

Para liderar o projeto dentro das quadras, o Tricolor contará com o ex-jogador da Seleção Brasileira André Ratto, que assume como coordenador técnico. Baiano e torcedor do clube, o ex-atleta foi destaque na década de 1990, com passagens marcantes pela seleção entre 1993 e 2000, incluindo a conquista do ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1999, em Winnipeg.

O Bahia também foi pioneiro no basquete. Além de ter conquistado os primeiros Campeonatos Baianos, em 1934 e 1935, o clube detém ao menos dois estaduais na categoria adulta e seis na categoria sub-22, conquistados entre 1980 e os anos 2000. A história do Tricolor na modalidade, entretanto, carecem de registros históricos.

A equipe universitária contará com apoio institucional e educacional da Uninassau, que oferecerá bolsas de estudo aos atletas. A estreia está prevista para os Jogos Universitários da Bahia (JUBA), que ocorrem no próximo mês.