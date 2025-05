CBF divulga data e local da final entre Vasco e Bahia no Sub-17

Bahia faz a melhor campanha de sua história da Copa do Brasil Sub-17 - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

A grande final da Copa do Brasil Sub-17 já tem data, local e horário definidos. De acordo com a tabela detalhada divulgada nesta quarta-feira, 30, pela Diretoria de Competições da CBF, Vasco e Bahia se enfrentam na próxima terça-feira, 6 de maio, às 18h, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. O duelo será em partida única e terá transmissão ao vivo do canal SporTV.

O mando de campo ficou com o Vasco, que fez a melhor campanha ao longo do torneio. A equipe carioca acumulou seis vitórias e um empate, superando o desempenho do Bahia, que avançou com cinco triunfos, um empate e uma derrota.

Na semifinal, o Cruzmaltino eliminou o rival Flamengo com autoridade. Venceu o primeiro jogo por 4 a 2 e, na volta, garantiu nova vitória por 3 a 0, ambas disputadas no Luso Brasileiro. O Tricolor de Aço, por sua vez, protagonizou uma classificação emocionante. Após um empate por 4 a 4 no duelo de ida contra o São Paulo, venceu por 1 a 0 no estádio do Canindé, em São Paulo, garantindo a vaga na decisão.

Esta será a segunda vez que o Vasco disputa a final da competição — a primeira foi em 2022, quando terminou com o vice-campeonato. Já o Bahia chega à final de forma inédita, com sua melhor campanha na história do torneio. Até então, o melhor desempenho da equipe baiana também havia ocorrido em 2022, quando foi eliminado na semifinal.