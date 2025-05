Bahia x Botafogo: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia recebe o Botafogo na Arena Fonte Nova - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Embalado por quatro vitórias na temporada, o Bahia quer aproveitar a sequência de resultados para vencer o Botafogo e adicionar mais um capítulo na progressão meteórica do Tricolor na tabela do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado, 3, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada da Série A.

Em sétimo colocado com nove pontos, o Esquadrão de Aço busca continuar subindo na tabela após um início tímido na competição. O clube baiano, no entanto, venceu os últimos dois jogos, contra Ceará e Palmeiras, e precisa bater o Alvinegro para não ter a sequência positiva interrompida.

O confronto também vai marcar o reencontro do técnico Renato Paiva com o Bahia, já que o português vai enfrentar a equipe pela primeira vez após a sua saída conturbada. Questionado sobre o duelo, O comandante não deixou de exaltar a importância do Tricolor para a sua história.

"Tenho um carinho pelo Bahia, é parte da minha história, abriu as portas para eu trabalhar no Brasil, tenho muito orgulho em ter representado aquele escudo, aquele grupo de jogadores, aquela torcida, muito orgulho. Eu adorei Salvador, é uma cidade fantástica, a história podia ser diferente, mas foi a história que foi, e uma palavra que eu tenho muito respeito é história", afirmou o treinador.

Entretanto, Paiva não terá vida fácil na Fonte Nova, já que terá que lidar com três desfalques. O volante Gregore, ex-Bahia, e o zagueiro Barboza, titulares da equipe, terão que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o atacante Savarino sentiu dores na posterior da coxa direita e é dúvida para a partida.

O técnico Rogério Ceni também não possui 100% do elenco tricolor à disposição. Apesar do retorno recente de Gabriel Xavier, o treinador segue não contando com o zagueiro Kanu, o lateral-direito Santiago Arias e o goleiro Ronaldo. O lateral Gilberto sentiu dores no último jogo e também segue como dúvida.

É a primeira vez que as equipes vão se enfrentar após o intenso ano de 2024, que foi marcado pelos confrontos diretos emblemáticos do Tricolor com o Alvinegro. Além do duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que contou com classificação do Esquadrão, as equipes protagonizaram grandes partidas no ano passado.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Luciano Juba, Mingo, David Duarte e Gilberto; Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Erick Pulga, Ademir e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: John; Vitinho, Jair, David Ricardo, Cuiabano; Patrick de Paula (Allan), Marlon Freitas, Jefinho, Matheus Martins e Artur; Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

Onde assistir

A partida entre Bahia x Botafogo terá transmissão do SporTV e Premiere.