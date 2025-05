Renato Paiva revela imensa vontade de ganhar do Bahia na Fonte Nova

Renato Paiva, técnico do Botafogo - Foto: Divulgação | Botafogo

A partida entre Bahia e Botafogo, marcada para o próximo sábado, 3, ganhou um clima extra para o torcedor tricolor, já que representará o reencontro do técnico Renato Paiva, atualmente no clube carioca, com o Esquadrão de Aço. Deixando a equipe baiana em setembro de 2023 após ouvir vaias e cânticos de "burro" na Arena Fonte Nova, o português enfrentará o seu ex-clube pela primeira vez depois da sua saída conturbada e quer vencer o duelo.

Questionado sobre o confronto emblemático, Renato Paiva ressaltou seu carinho pelo Bahia, que fez parte da sua história. Além disso, o comandante revelou "orgulho" em ter representado o clube durante a sua passagem, mas pregou seu compromisso com o Botafogo e afirmou que irá à Fonte Nova com uma "imensa vontade" de vencer o Tricolor.

"Tenho um carinho pelo Bahia, é parte da minha história, abriu as portas para eu trabalhar no Brasil, tenho muito orgulho em ter representado aquele escudo, aquele grupo de jogadores, aquela torcida, muito orgulho. Eu adorei Salvador, é uma cidade fantástica, a história podia ser diferente, mas foi a história que foi, e uma palavra que eu tenho muito respeito é história", afirmou o treinador.

"Fez parte da minha história, se eu pudesse nunca jogaria contra minha história, mas não é possível, e hoje represento o Botafogo com o mesmo orgulho, obviamente vou para a Fonte Nova com a imensa vontade de que o Botafogo joge bem e ganhe o jogo. Mas não é por ninguém, é pelo Botafogo", concluiu.

Contratado em dezembro de 2022 pelo Bahia, Renato Paiva ficou no cargo até setembro de 2023 e comandou 49 partidas pelo Tricolor. Além disso, o português comandou o Esquadrão de Aço na conquista do 50º título do Campeonato Baiano, vencendo a Jacuipense na grande final.