Ceni admite Bahia abaixo contra o Paysandu, mas valoriza resultado

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia aproveitou o jogo de ida da Copa do Brasil diante do Paysandu para "usar jogadores que não jogavam há muito tempo", revelou o técnico Rogério Geni. Em entrevista coletiva após o triunfo por 1 a 0, no Mangueirão, em Belém, o treinador admitiu que o Tricolor "errou mais que o normal", mas ressaltou a mudança de característica do Papão e a sequência de jogos para celebrar a vantagem conquistada para o jogo de volta, na Arena Fonte Nova.

Em meio ao calendário extenso de jogos, Rogério Ceni promoveu algumas mudanças no time titular e mandou uma equipe alternativa para encarar o clube paraense, com Gabriel Xavier, Michel Araújo e Rezende, que não entravam em campo há algum tempo, entre os 11 inciais. Além disso, o comandante também explicou a "experiência" de escalar o volante Erick como lateral-direito.

"Vencer é sempre importante, principalmente quando você sai seis dias fora casa, dois jogos difíceis, mas quanto o jogo em si, acho que não fizemos um bom primeiro tempo. Não começamos de uma maneira conforme a gente joga, quis arriscar com Erick ali na direita, imaginando que o Paysandu defendesse em linha mais baixa, tendo mais espaço para o zagueiro evoluir, a gente queria poupar um pouco os jogadores que mais jogavam e o Gilberto era um deles, porque o Arias vem lesionado. Não conseguimos ter essa sintonia fina no começo do jogo, com o desenrolar melhoramos bastante, no segundo tempo jogamos melhor e, dentro de tantos jogos em sequência, nós temos que comemorar a vantagem que nos dá para o segundo jogo, para decidir na Fonte Nova a classificação", afirmou o comandante.

Em meio à sequência negativa de sete jogos sem vencer, o Paysandu mudou um pouco a sua característica de jogo para encarar o Bahia, de acordo com Rogério Ceni. O comandante admitiu que o Tricolor errou mais que o normal e avaliou as atuações das reestreias de Gabriel Xavier e Michel Araújo, destacando que eles sentiram a parte física na volta aos gramados.

"O Paysandu é um bom time, mudou um pouco a característica hoje, pelo que havia obvervado, jogou em um 4-4-1 nos outros jogos e hoje veio um pouco mais precavido, o PK fez aquela saída fixa a três. Não foi nem pela maneira como jogou, nós erramos mais do que o normal, erramos mais passes, são muitas mudanças, Gabriel Xavier e Michel Araújo não jogavam há 30 dias e nós tinhamos que botar esses jogadores em campo para ver eles, para contar com o restante da temporada, que vai até 12 de junho. Normal, Michel Araújo um pouco abaixo na parte física, Gabriel Xavier sofreu no começo do jogo com alguns erros e o Erick foi um experimento meu, já contava com esse desgaste do Gilberto", analisou o treinador.

A Seleção Brasileira virou pauta recorrente nas entrevistas do treinador tricolor. Em meio ao termino das negociações da CBF com o italiano Carlo Ancelotti, Rogério Ceni se mostrou preocupado com a Canarinha, mas ressaltou seu compromisso com o Bahia, afirmando que pretende cumprir o seu contrato, que se encerra em dezembro deste ano.

"Logo anunciam outro treinador, eu acho que é importante eles fazerem uma boa escolha, como eu sempre falo, que deem liberdade para qualquer técnico trabalhar e há bons profissionais, tanto no Brasil quanto fora, eu acho uma besteira que não pode ser um de fora. Tem que ser alguem que tenha liberdade para escolher seu sistema de jogo, jogadores, e o Brasil tende a ter sucesso. Tenho contrato aqui até dezembro, tenho mais oito meses de contrato com o Bahia e pretendo cumprir ele até o final", concluiu.

Após dois jogos seguidos fora de casa, o Bahia volta a campo no próximo sábado, 3, às 21h, para enfrentar o Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto também marca o reencontro do português Renato Paiva, atualmente no clube carioca, com o Tricolor.