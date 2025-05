Com zagueiro de volta, Bahia divulga relacionados de olho no Paysandu

Gabriel Xavier voltou a se relacionado pelo técnico Rogério Ceni - Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Recuperado de lesão na panturrilha, o zagueiro Gabriel Xavier foi relacionado para a partida entre Paysandu x Bahia, logo mais às 21h30, no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além do defensor, o técnico Rogério Ceni convocou outros 24 jogadores para enfrentar o Papão.

Ainda em tratamento das suas respectivas contusões, os defensores Kanu e Santiago Arias, além do goleiro Ronaldo, seguem sendo desfalques. Vale mencionar que o Tricolor deve ir a campo com um time alternativo e enfrentar o Botafogo, no próximo sábado, 3, pelo Campeonato Brasileiro, com o time titular.

Veja a lista de relacionados do técnico Rogério Ceni:

Goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Gabriel Souza

Defensores: Gilberto, Luciano Juba e Iago BorduchDavid Duarte, Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Fredi

Meio-campistas: Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro, Erick, Rodrigo Nestor, Jean Lucas, Michel Araujo, Acevedo, Rezende

Atacantes: Tiago, Kayky, Luciano Rodríguez, Ademir, Erick Pulga e Willian José