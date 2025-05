Botafogo acumula desfalques importantes para jogo contra o Bahia; veja lista

Gregore e Savarino, jogadores do Botafogo - Foto: Foto: Vitor Silva | Botafogo

Não é só o Bahia que tem sofrido com lesões em meio ao calendário intenso do futebol brasileiro. Próximo adversário do Tricolor, o Botafogo também pode ter desfalque para o confronto direto, marcado para o próximo sábado, 3, já que o atacante Savarino sentiu dores e precisou ser substituído na goleada por 4 a 0 do Alvinegro sobre o Capital-DF, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Inicialmente no banco de reservas no confronto, o venezuelano Savarino entrou no decorrer do 2º tempo, sentiu dores na posterior da coxa da coxa direita e saiu direto para o vestiário com apenas 15 minutos em campo. Com somente dois dias de descanso até o duelo diante do Bahia, neste sábado, 3, às 18h30, na Arena Fonte Nova, o atleta tem pouco tempo para se recuperar, mas vai ser avaliado pelo Departamento Médico do clube.

O zagueiro Barboza também teve que deixar o gramado, mas não enfretaria o Tricolor de qualquer jeito, já que terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Outra perda do clube carioca é o volante Gregore, ex-Bahia, que também não fica á disposição do técnico Renato Paiva por acumular três cartões amarelos no Campeonato Brasileiro.

Gregore, volante do Botafogo | Foto: Foto: Vitor Silva | Botafogo

Questionado sobre o episódio, o técnico Renato Paiva revelou que decidiu tirar o venezuelano "de imediato" para não provocar uma contusão ainda maior. De acordo com o comandante, Savarino sentiu um "desconforto muscular".

Renato Paiva, técnico do Bahia | Foto: Foto: Vitor Silva | Botafogo

"Falei com eles. O Savarino decidi tirá-lo de imediato para não potencializar o que ele sentiu, mas só nas próximas horas é que vamos saber o que eles sentiram. O Barboza mesmo pediu as muletas, estava com um pouco de dor no pé. O adversário caiu em cima dele, acho que vão fazer exame de imagens, não sei. O Savarino foi um desconforto muscular, não sei dizer mais que isso", explicou o treinador.

Também de olho no próximo jogo, o Bahia também pode ter ganhado um desfalque a mais nesta quarta-feira, 30. O lateral-direito Gilberto sentiu dores, precisou dar lugar ao volante Erick na posição e atuar no ataque, já que não reunia condições para ajudar na marcação e já tinham sido realizadas as cinco substituições.

O jogador de 32 anos também será reavaliado pelo DM do Tricolor e é dúvida para encarar o Botafogo. Sem o colombiano Santiago Arias, em fase de transição física, o técnico Rogério Ceni tem o jovem Kauã Davi à disposição, além dos zagueiros Gabriel Xavier, que retornou de lesão, e Fredi Lippert.

Reencontro

De olho no confronto diante do Tricolor, o técnico Renato Paiva revelou, em entrevista coletiva após a vitória na Copa do Brasil, uma "imensa vontade de ganhar do Bahia na Arena Fonte Nova. O português se mostrou orgulhoso em ter o Tricolor como parte da sua história, mas pregou seu compromisso pelo Botafogo e afirmou que irá à Salvador para conquistar os três pontos.

"Fez parte da minha história, se eu pudesse nunca jogaria contra minha história, mas não é possível, e hoje represento o Botafogo com o mesmo orgulho, obviamente vou para a Fonte Nova com a imensa vontade de que o Botafogo joge bem e ganhe o jogo. Mas não é por ninguém, é pelo Botafogo", disse o treinador.