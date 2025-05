Iago Borduchi exalta mentalidade vencedora no Bahia: "Sempre vencer"

Iago Borduchi, lateral-esquerdo do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Titular no triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Paysandu, na noite desta quarta-feira, 30, o lateral-esquerdo Iago Borduchi celebrou o retorno ao time e destacou a força do elenco tricolor, que contou com mudanças para o duelo no Mangueirão, em Belém. O jogador foi o responsável por sofrer o pênalti que originou o gol da vitória, marcado pelo meia Cauly ainda no primeiro tempo.

“Fico feliz em poder voltar a jogar como titular e isso mostra a força do nosso grupo. Independente de quem joga, o time está ali para vencer, para conseguir o triunfo. O nosso objetivo foi esse: viemos aqui para vencer e, graças a Deus, a gente conseguiu”, afirmou o lateral na zona mista após o jogo.

Mesmo com o resultado favorável fora de casa, Iago pregou cautela para o jogo da volta e reforçou o foco da equipe em manter o bom momento da temporada. Além disso, o atleta valorizou o mando de campo na partida de volta, que será realizada na Arena Fonte Nova, no dia 21 de maio, às 19h30.

“Todos os jogos vão ser difíceis, mas a gente entrou com o pensamento só de vencer, e graças a Deus a gente conseguiu esse triunfo. Vamos levar o jogo de volta para a nossa casa, junto com nossos torcedores, e tentar conseguir mais um triunfo lá”, declarou.

Com algumas mudanças na escalação devido ao desgaste físico e à sequência de jogos, o Bahia contou com atletas que estavam há mais tempo sem atuar, como o volante Rezende. Iago fez questão de ressaltar a entrega de todos os jogadores que vêm sendo utilizados por Rogério Ceni.

“Isso mostra a força do nosso grupo, né? Rezende fazia um bom tempo que não jogava, entrou hoje e jogou bem. Isso mostra que está todo mundo focado no seu objetivo, que é sempre vencer”, concluiu.