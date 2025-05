Gilberto sente dores e pode virar mais um desfalque para o Bahia

Gilberto havia sido titular nos últimos três jogos do Bahia - Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com quatro triunfos consecutivos nos últimos jogos, o Bahia não tem sentido o reflexo do calendário extenso do futebol brasileiro diretamente nos resultados, mas lesões surgem em meio à esse período. Poupado do jogo contra o Paysandu, nesta quarta-feira, 30, o lateral-direito Gilberto entrou em campo apenas no segundo tempo, mas mesmo assim sentiu um desconforto na coxa e pode virar mais um desfalque para o Esquadrão de Aço.

Durante o duelo contra o Papão, pela Copa do Brasil, Gilberto precisou dar a lugar à Erick na lateral e atuar como atacante, já que não reunia condições para ajudar na marcação nos minutos finais da partida. Vale mencionar que, naquele momento, o técnico Rogério Ceni já havia feito todas as cinco substituições do jogo.

Buscando soluções para o elenco tricolor em meio ao período de contusões, o técnico Rogério Ceni escalou o volante Erick como titular na lateral-direita, já que o clube também sofre com a ausência do colombiano Santiago Arias. Gilberto, por exemplo, que havia sido titular nas três últimas partidas do Bahia na temporada, será avaliado pelo Departamento Médico do clube em Salvador.

Questionado sobre a escolha em entrevista coletiva após o triunfo por 1 a 0 sobre o Paysandu, Rogério Ceni explicou o "experimento", afirmando que esperava uma característica mais recuada do Papão, no Mangueirão, em Belém, do Pará. Além disso, o comandante revelou a intenção de experimentar Erick na fase de contrução, função, que, de acordo com o treinador, não foi exercida da maneira correta pelo volante.

Erick, volante do Bahia, durante a partida contra o Paysandu | Foto: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

"Quis arriscar com Erick alí na direita, imaginando que o Paysandu defendesse em linha mais baixa, tendo mais espaço para o zagueiro evoluir, a gente queria poupar um pouco os jogadores que mais jogavam e o Gilberto era um deles, porque o Arias vem lesionando. (...) O Erick foi um experimento meu, já contava com esse desgaste do Gilberto", disse o treinador.

"O Erick já vinha jogado dessa forma no Athletico-PR e eu queria experimentar ele em construção à três para ver como ele se postava, porque é um menino que ajuda na bola aérea, defende bem o espaço, mas faz tempo que não joga nessa função e não conseguiu exercer tão bem, quem sabe uma função mais à frente ele possa fazer melhor. Foi uma noite que aproveitamos para usar jogadores que não jogavam há muito tempo e depois fomos fazendo as trocas", concluiu.

Com Santiago Arias em fase de transição física, o técnico Rogério Ceni agora avalia outras opções caso Gilberto não esteja à disposição para o próximo jogo. O jovem Kauã Davi é uma opção, assim como a manutenção de Gabriel Xavier, com três zagueiros, ao lado de David Duarte e Ramos Mingo, além de Erick, embora sua atuação nesta função contra o Paysandu não tenha agradado o treinador.

O Bahia volta a campo neste sábado, 3, para enfrentar o Botafogo, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto também marca o reencontro do técnico Renato Paiva com Esquadrão de Aço.