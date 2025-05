Bahia homenageia torcedores com camisas oficiais no Dia do Trabalhador

Luis Eduardo Oliveira, vendedor de queijo, foi um dos presenteados - Foto: Divulgação | ECBahia

Em celebração ao Dia do Trabalhador, o Bahia promoveu uma ação especial nas ruas de Salvador nesta quinta-feira, 1º de maio. O clube baiano surpreendeu torcedores tricolores que atuam em diferentes profissões e presenteou cada um com a nova camisa oficial do clube.

A homenagem, realizada em parceria com a patrocinadora master VivaSorte, contemplou 14 trabalhadores que torcem para o Esquadrão de Aço. A ação foi marcada por vendedor de queijo na praia, motorista de ônibus e até uma médica.

Taxista José Raimundo Assis foi um dos presenteados | Foto: Divulgação | ECBahia

Confira a lista dos 14 contemplados:

Cosme Silva - Barraqueiro

Ricardo Guerra - Professor

Danilo Sousa - Guardador de Carro

Marina Trindade - Feirante

Luis Eduardo Oliveira - Vendedor de Queijo

Tavina Santana - Camelô

Marcos Conceição - Gari

Edna Almeida - Baiana de Acarajé

Manuel Jesus - Vendedor de Café

Leandro Silva - Motorista de Ônibus

Maria Eduarda Araújo - Médica

José Raimundo Assis - Taxista

Gabriel Silva - Entregador por Aplicativo

Maiane de Jesus - Lavadora de Carros