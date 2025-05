Nova loja oficial do Bahia será inaugurada em Praia do Forte

Bahia segue expandindo a sua rede de lojas oficiais no estado - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Com o objetivo de se aproximar mais da sua fiel torcida e fortalecer a sua marca, o Bahia está prestes a inaugurar a sua décima loja oficial. A nova unidade será em Praia do Forte, um dos destinos turísticos mais marcantes do estado. O evento de lançamento será nesta sexta-feira, 2, às 18h, e contará com atrações para a turma tricolor.

A Loja do Bahia será inaugurada na avenida principal da vila, em um espaço preparado para oferecer aos tricolores uma boa experiência em relação ao Esquadrão. Para celebrar a ocasião, o clube preparou uma programação especial.

Entre as atrações confirmadas estão a presença das Tricolíderes, grupo de líderes de torcida que anima os jogos do Esquadrão de Aço, e a presença do ídolo Marcelo Ramos, ex-atacante e um dos grandes nomes da história tricolor. Além disso, os torcedores poderão tirar fotos com a histórica Taça do Campeonato Brasileiro de 1988.

Além de comercializar produtos oficiais e licenciados, a Loja do Bahia em Praia do Forte visa fortalecer o elo com a torcida, levando a identidade tricolor para diferentes regiões do estado.

Lojas oficiais do Bahia seguem em plena expansão

Em funcionamento desde 2018, a rede de lojas oficiais do Bahia agora conta com dez unidades: no acesso Sul da Arena Fonte Nova, Salvador Norte Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Paralela, Bela Vista Shopping, Parque Shopping Bahia, Multishop, Salvador Shopping, Boulevard Shopping de Feira de Santana e Praia do Forte.