Bahia vai inaugurar primeira loja oficial no interior do estado

Rede de lojas oficiais do Bahia segue em expansão - Foto: Letícia Martins/ EC Bahia

Buscando estreitar a relação com sua apaixonada torcida, o Esporte Clube Bahia vai promover algo inédito. O clube vai inaugurar nos próximos dias a primeira loja oficial do Esquadrão no interior estado. A cidade contemplada foi Feira de Santana, que fica a 115 km de Salvador.

Serão três novas Lojas do Bahia abertas, sendo duas na capital baiana. Nesta quinta-feira, 1, será aberta a unidade no Multishop, na orla da Boca do Rio, programada para às 17h. Já na próxima sexta-feira, 2, a unidade do Salvador Shopping abrirá as portas às 18h.

E neste sábado, 3, os tricolores que residem na Princesa do Sertão e Região poderão desfrutar as novidades do Tricolor de Aço no Boulevard Shopping, em Feira de Santana.

Os eventos contarão com ações especiais para a torcida azul, vermelha e branca, com a presença de ídolos históricos do clube, das Tricolíderes e dos mascotes oficiais que animam nos dias de jogos.

Em funcionamento desde 2018, a rede de lojas oficiais do Bahia agora conta com oito unidades: no acesso Sul da Arena Fonte Nova, Salvador Norte Shopping, Shopping da Bahia, Shopping Paralela, Bela Vista Shopping, Multishop, Salvador Shopping e agora no Boulevard Shopping de Feira de Santana.