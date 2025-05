Ramos Mingo celebra solidez defensiva do Bahia e elogia David Duarte

Argentino Santiago Ramos Mingo é um dos destaques do Esquadrão na temporada - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Vivendo uma sequência de quatro vitórias consecutivas sem sofrer gols, o Bahia chega confiante para o confronto diante do Botafogo, neste sábado, 4, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos pilares da sólida defesa tricolor, o zagueiro Santiago Ramos Mingo concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, 3, e exaltou o desempenho coletivo do sistema defensivo, além de destacar sua parceria com David Duarte.

“Creio que o momento defensivo é pela equipe em si. Defendemos num bloco sólido e, graças a Deus, estamos mantendo bem as coisas para ganhar os jogos”, afirmou Mingo.

O zagueiro argentino foi titular nas vitórias por 1 a 0 contra Ceará, Atlético Nacional e Palmeiras, partidas em que formou dupla com David Duarte. Mesmo sendo poupados no triunfo sobre o Paysandu, os dois devem voltar a formar a zaga titular neste sábado contra o Botafogo, enquanto Gabriel Xavier pode ser deslocado para a lateral direita devido à dúvida sobre a presença de Gilberto. Mingo não poupou elogios ao companheiro de zaga.

“Além de ser um grande jogador, David Duarte é uma grande pessoa. Me dou muito bem com ele. É muito completo, e estou feliz com o nível que estamos apresentando na equipe”, disse.

Contratado em janeiro, Mingo tem ganhado cada vez mais espaço na equipe de Rogério Ceni, especialmente após as lesões de Kanu e Gabriel Xavier. Para o argentino, o bom momento individual representa um dos melhores de sua carreira.

“Muito feliz por estar aqui no Bahia, em uma liga tão competitiva, de poder jogar a Libertadores e de estar à altura. É um dos melhores momentos da minha carreira”, declarou.

O defensor também destacou a rápida adaptação ao clube, creditando isso ao apoio do elenco e da comissão técnica.

“O grupo foi fundamental. Meus companheiros, dirigentes e comissão técnica me apoiaram desde o início. O Bahia me ajudou a me sentir em casa”, revelou.

Mesmo com a maratona de jogos, Mingo demonstra entusiasmo com o ritmo intenso do calendário brasileiro.

“Gosto de jogar e estou muito feliz com essa competição. Todos estão tendo minutagem. Temos que estar preparados e manter o nível até o fim do ano para conquistar o que queremos”, finalizou.