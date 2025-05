Bahia vence quatro seguidas por 1 a 0 e iguala feito histórico de 1974

Em ótimo momento, o Bahia tem quebrado recordes - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia atravessa excelente momento na temporada 2025. Na noite da última quarta-feira, 30, o Tricolor de Aço venceu o Paysandu por 1 a 0, no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou à quarta vitória consecutiva pelo mesmo placar mínimo, feito que iguala uma sequência histórica registrada há mais de meio século, em 1974.

Em um intervalo de apenas dez dias, o Bahia superou quatro adversários diferentes pelo placar de 1 a 0, em três competições distintas. A série começou com a vitória sobre o Ceará, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, o Esquadrão derrotou o Atlético Nacional, da Colômbia, em duelo pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Depois, o Tricolor conseguiu um triunfo inédito sobre o Palmeiras no Allianz Parque, também pelo Brasileirão, e, por fim, venceu o Paysandu fora de casa pela Copa do Brasil.

O feito, no entanto, não é inédito na história Tricolor. Em 1974, o Bahia emplacou quatro vitórias seguidas por 1 a 0 sobre América-RJ, América-RN, Itabaiana e Fluminense, todas pelo Campeonato Brasileiro da época. A coincidência de resultados destaca uma curiosa simetria entre diferentes eras do clube, separadas por mais de 50 anos.

Com moral elevada e desempenho consistente, o Bahia agora se prepara visando o compromisso diante do Botafogo. A partida está marcada para este sábado, 3, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Brasileirão.

O confronto marca o reencontro com o ex-técnico Renato Paiva, que foi o primeiro na era City junto ao clube azul, vermelho e branco.