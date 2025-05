Bahia cresce na Fonte Nova, vence Atlético Nacional e assume liderança

Willian José marcou o único gol do Bahia na partida - Foto: Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Na noite desta quinta-feira, 24, a Arena Fonte Nova foi palco de mais um capítulo na trajetória do Bahia na Libertadores. Em um jogo movimentado, o Tricolor venceu o Atlético Nacional-COL por 1 a 0 e assumiu a liderança do Grupo F da competição continental, alcançando sete pontos em três partidas e ultrapassando o Internacional.

Apesar do bom ímpeto ofensivo, o resultado não veio com facilidade, uma vez que, diante de mais de 40 mil torcedores, o Bahia dominou as ações, criou boas chances, mas só conseguiu furar a defesa colombiana na segunda etapa, com um gol marcado pelo atacante Willian José.

O camisa 12, que saiu do banco de reservas, recebeu passe de Caio Alexandre após uma linda jogada construída por Everton Ribeiro, girou com categoria dentro da área e finalizou contra o goleiro Ospina. Com o triunfo, o Bahia também manteve a invencibilidade como mandante na história da competição, já que jamais perdeu em casa na Libertadores.

Agora, o Tricolor se prepara para seguir a sequência de jogos na temporada. Antes de voltar a encarar o Nacional-URU, no dia 7 de maio, novamente em casa, pela quarta rodada do Grupo F, o Bahia terá duelos importantes contra Palmeiras, Botafogo e Paysandu — este último, pela terceira fase da Copa do Brasil.