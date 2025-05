Com Willian José, Bahia relaciona 24 para pegar o Atlético Nacional

Centroavante Willian José é a novidade para o jogo contra o Atlético Nacional pela Libertadores - Foto: Divulgação / EC Bahia

O técnico Rogério Ceni convocou 24 jogadores para o compromisso diante do Atlético Nacional, que ocorrerá logo mais às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A novidade na equipe em relação ao triunfo contra o Ceará pelo Brasileirão é o retorno do centroavante Willian José, que se recuperou do desconforto muscular e estará à disposição da comissão técnica.

Vale salientar que o goleiro Ronaldo, o zagueiro Kanu e o lateral-direito Santiago Arias seguem em tratamento no departamento médico tricolor. O zagueiro Gabriel Xavier e o meia Michel Araújo estão em transição física.

Com o empate em 3 a 3 entre Internacional e Nacional-URU, o Tricolor depende apenas dos seus esforços para assumir a liderança do Grupo F. Em caso de triunfo, o Esquadrão de Aço chega aos sete pontos e ultrapassa o Colorado, atual líder com cinco.

Confira os relacionados do Bahia para encarar o Atlético Nacional pela Libertadores:

Goleiros: Marcos Felipe, Danilo Fernandes e Gabriel Souza

Laterais: Gilberto, Luciano Juba e Iago Borduchi

Zagueiros: David Duarte, Ramos Mingo e Fredi

Meio-campistas: Caio Alexandre, Cauly, Everton Ribeiro, Erick, Rodrigo Nestor, Jean Lucas, Acevedo, Rezende

Atacantes: Tiago, Kayky, Luciano Rodríguez, Ademir, Ruan Pablo, Erick Pulga e Willian José