Bahia x Atlético Nacional: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia enfrenta Atlético Nacional para assumir liderança da Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A vitória sobre o Ceará, na última segunda-feira, 21, evitou qualquer indício de turbulência na temporada tricolor, e agora o Bahia volta sua atenção para a Copa Libertadores da América. Nesta quinta-feira, 24, o Esquadrão entra em campo às 21h, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela 3ª rodada da competição.

Na Glória Eterna, a equipe comandada por Rogério Ceni vem de um resultado histórico contra o Nacional, quando venceu os uruguaios por 1 a 0, fora de casa, conquistando a primeira vitória fora do Brasil na história da Libertadores.

Contra o Atlético Nacional, em caso de um simples triunfo, o Tricolor de Aço poderá assumir a ponta do ‘grupo da morte’ da competição. Isso acontece em decorrência do tropeço do Internacional nesta terça-feira, 22, em jogo que abriu a rodada do grupo F. O rival brasileiro empatou com o Nacional, do Uruguai, por 3 a 3, no Beira-Rio, e agora soma 5 pontos na competição, podendo ser ultrapassado pelo Bahia, que pode chegar a 7 pontos e se isolar na liderança.

Transmissão

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Pulga e Lucho Rodriguez.

Atlético Nacional: Ospina; Castro, Arias, Tesillo, Salazar; Rivero, Campuzano, Asprilla; Arce, Sarmiento e Morelos.

Ficha técnica

Data: quinta-feira, 24 de abril de 2025.

Horário: 21h.

Local: Arena Fonte Nova.