Copa do Brasil Sub-17: Bahia marca no fim e empata com o São Paulo

Bahia e São Paulo fizeram jogo de oito gols na Arena Cajueiro pela semifinal da Copa do Brasil Sub-17 - Foto: Rafael Abbehusen | @blzrafinha

Bahia e o São Paulo entregaram tudo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Em um jogo eletrizante na tarde desta terça-feira, 22, o duelo de tricolores terminou empatado por 4 a 4. O confronto foi realizado na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

O Esquadrão abriu dois gols de vantagem marcados por Lyan e Dell, campeão do Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira.

O tricolor paulista reagiu no início do segundo tempo, com Breno, que marcou duas vezes, Ângelo e Guilherme Lino viraram para o São Paulo.

A estrela do atacante Richarlyson brilhou. Ele diminuiu aos 24 e igualou o marcador nos acréscimos.

O técnico Léo Mendes escalou os Pivetes de Aço com Arthur Jampa; Palinha (Gabriel), Alessandro, Ruan Victor e Santana; Diego Silva, Anthony (Andrew) e Pedro Paulo (Emmanuel); Lyan (João Henrique), Richarllyson e Dell (Ryan Nascimento).

A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, 29, às 18h, no CT de Cotia, na capital paulista. O Bahia precisa de um triunfo simples para chegar à grande decisão. Caso o jogo termine empatado, a decisão da vaga será nos pênaltis.