Com Michel Araujo, Bahia treina focado na Libertadores

TRAMPO NO CT

Elenco do Bahia em preparação para pegar o Atlético Nacional-COL - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Um dia após o importante triunfo contra o Ceará pelo Brasileirão, o elenco do Bahia gira a chave e pensa agora no compromisso diante do Atlético Nacional-COL, marcado para esta quinta-feira, 24, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Na tarde desta terça-feira, 22, titulares contra o Vozão realizaram atividades alternadas na academia e na fisioterapia. Já no campo 2 do CT Evaristo de Macedo, realizaram um treino tático em campo aberto.

Jogadores do setor de defesa realizaram exercícios de jogada aérea lateral. Outra parte do grupo aprimorou finalizações frontais a gol.

A novidade na atividade foi a presença do meia Michel Araujo. O uruguaio trabalhou normalmente com os companheiros.

Já o centroavante Willian José treinou com bola, enquanto o zagueiro Gabriel Xavier começou a fase de transição física e técnica. Santiago Arias e Ronaldo deram continuidade ao tratamento das respectivas lesões.

O grupo azul, vermelho e branco fecha a preparação na tarde desta quarta-feira. Em seguida, os atletas entram em regime de concentração.

O Esquadrão de Aço ocupa a vice-liderança do grupo F da Liberta, com quatro pontos somados em duas partidas realizadas.