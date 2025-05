No estilo Raudinei, Bahia vence o Ceará com gol no final do jogo

Bahia venceu o Ceará por 1 a 0 nesta segunda-feira, 21 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia venceu o Ceará com gol marcado no último lance do jogo. Em partida realizada na Arena Fonte Nova, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro ao vencer o rival nordestino por 1 a 0. O gol foi marcado por Éverton Ribeiro, de pênalti, em lance polêmico.

Com o resultado, o Esquadrão chegou ao sexto ponto e saltou para a 13ª posição na Série A do Brasileirão. O Esquadrão foi à campo com um time modificado, por conta das lesões e ao controle de carga, devido ao alto número de partidas disputadas.

No entanto, apesar das mudanças, o torcedor tricolor compareceu em peso na esperança de acompanhar o primeiro triunfo da equipe no Brasileirão, que só veio no último minuto do jogo. Apesar do volume, o time comandado por Rogério Ceni não criou grandes chances e so abriu o placar após cobrança de pênalti de Éverton Ribeiro, no melhor estilo Raudinei, nos minutos finais da partida.

Próximo jogo

O Bahia agora volta sua atenção para o duelo decisivo contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela 3ª rodada da Copa Libertadores, na Arena Fonte Nova, às 21h, nesta quinta-feira, 24. Pelo Campeonato Brasileiro, o Esquadrão volta à campo no próximo domingo, 27, às 18h30, contra o Palmeiras, pela 6ª rodada da competição, no Allianz Parque.