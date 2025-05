Ceni aponta dificuldade ofensiva e desgaste físico após triunfo

Rogério Ceni comemora com Éverton Ribeiro após gol do triunfo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Xô, jejum! O Bahia venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro e afastou qualquer indício de má fase que poderia circundar as redondezas do CT Evaristo de Macedo em caso de resultado negativo. Com um pênalti marcado a favor no último lance do jogo, o meio-campista Éverton Ribeiro colocou a bola no fundo da rede e garantiu os três pontos para o Esquadrão. Após o jogo, durante coletiva, o técnico Rogério Ceni demonstrou preocupação, apesar do alívio pelo triunfo.

O comandante azul, vermelho e branco destacou a dificuldade que o time tem enfrentado para criar grandes oportunidades, que poderiam ocasionar em gols. “Conseguimos chegar no último terço, mas com muita dificuldade para fazer gols. Acho que competimos, tivemos controle de jogo, mas temos sofrido muito para fazer gols, para criar oportunidades”, afirmou.

Apesar da aflição quanto ao desempenho no terço final, Ceni desconversou quando questionado a respeito das vaias no intervalo: “Isso é uma questão do torcedor, que é emotivo, apaixonado, vive o momento. Eu queria viver uma má fase com 26 jogos e duas derrotas no ano. Gostaria de estar sempre na Libertadores, de ganhar o estadual. O torcedor é apaixonado e temos que entender, é o direito dele que paga o ingresso, lota o estádio e vem aqui”.

Outro ponto destacado pelo treinador durante a coletiva foram as mudanças no time, em decorrência da alta carga de partidas disputadas, que acabou acarretando em um departamento médico cheio para o Bahia: foram seis desfalques para o jogo contra o Ceará.

“A gente joga a cada menos de 70 horas e precisamos distribuir, se não, não vamos sobreviver. Rodamos o time e conseguimos vencer, foi importante. Vamos seguir nessa toada para tentar sobreviver a essa sequência muito pesada de jogos”, comentou Ceni, nitidamente preocupado com a sequência de jogos do Tricolor de Aço, que prevê 12 jogos no calendário até final do próximo mês, esclarecendo o time misto que foi à campo.

Próximos compromissos do Bahia

O Bahia foca agora na Copa Libertadores, onde enfrenta o Atlético Nacional-COL nesta quinta-feira, 24, às 21h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 3ª rodada da fase de grupos. Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor volta a campo no domingo, 27, às 18h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 6ª rodada da competição.