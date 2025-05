Rogério Ceni na Seleção? Diretor da CBF cita treinador como opção

Rogério Ceni foi citado por Rodrigo Caetano como possível nome para assumir a Seleção Brasileira - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O diretor de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rodrigo Caetano, fez uma revelação que chamou a atenção dos torcedores do Bahia na noite deste sábado, 19. Presente no Maracanã para assistir ao clássico entre Vasco e Flamengo, o dirigente citou Rogério Ceni, treinador tricolor, como um dos nomes que despontam como possibilidade para assumir o comando da Seleção Brasileira.

“Não falarei um nome, mas há alguns despontando. Sempre é a capacidade técnica do profissional, não o idioma ou nacionalidade. Tentaremos fazer a melhor escolha. Dentre os brasileiros, despontam Filipe Luís, [Rogério] Ceni, Roger e Renato. Estrangeiros, neste momento, não falarei”, afirmou Caetano, em entrevista à Amazon Prime Video.

Apesar da citação apenas a treinadores brasileiros, no momento, a CBF prioriza a contratação de um estrangeiro para ser o novo técnico da Seleção. O nome mais provável é o do italiano Carlo Ancelotti.

Segundo informações do jornal norte-americano The Athletic, representantes da CBF foram a Madri na última quarta-feira, 16, quando assistiram a derrota do Real Madrid para o Arsenal na Champions League. Nos bastidores do confronto, eles teriam conversado com Ancelotti sobre um possível acerto.

Ainda de acordo com a publicação, Ancelotti deve deixar o Real Madrid ao final da temporada europeia, em junho, e prioriza a Seleção Brasileira como futuro destino.