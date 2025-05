Com lesões no elenco, joias da base ganham oportunidades no Bahia

Ruan Pablo, de 16 anos, entrou no segundo tempo da partida contra o Ceará - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com uma intensa maratona de jogos, e o departamento médico cheio, o técnico Rogério Ceni tem sido obrigado a utilizar mais os jovens da divisão de base nos jogos do Bahia. Contra o Cruzeiro, na última quinta-feira, 17, o escolhido foi Fredi Lipert, que foi contemplado no time titular, já nesta segunda-feira, 21, Ruan Pablo e Tiago ganharam chances, e entraram no decorrer do jogo contra o Ceará, com o segundo sendo decisivo para o primeiro triunfo do Esquadrão no Brasileirão.

O atacante Tiago, de 20 anos, foi quem sofreu o pênalti polêmico que garantiu os três pontos na partida contra o rival nordestino. Já Ruan Pablo, joia de apenas 16 anos com multa rescisória de R$ 1 bilhão, também teve boa participação no jogo, quase abrindo o placar após chute de dentro da pequena área, que só não morreu no fundo das redes devido a grande defesa de Fernando Miguel.

Após o jogo, Tiago analisou o pênalti sofrido, alegando que a marcação foi clara. "O pênalti não tem muito o que discutir, quando dou o primeiro toque ele me dá um trança-pé no tornozelo. Eu caio e acho que não tem muita dúvida e muita discussão. Acho que foi pênalti claro”, destacou o camisa 77 do Bahia.

Apesar das boas participações do meninos da base, tanto na derrota para o Cruzeiro, com Fredi, quanto no triunfo sobre o Ceará, com Tiago e Ruan Pablo, o técnico Rogério Ceni afirmou, durante coletiva, que o aproveitamento dos jovens aconteceu devido à situação de elenco reduzido que o Bahia enfrenta, com cinco jogadores no departamento médico: “Eu seria hipócrita se falasse que eles estariam jogando mesmo com os outros em condições”.

“O Fredi tem muito potencial de crescimento, acho que futuramente tem potencial para ser titular do Bahia. Mas a gente usa mais garotos hoje porque nos faz falta os atletas lesionados. O Ruan Pablo tem 16 anos, agora que está jogando partidas mais fortes, competição Sul-Americana, mas ninguém está pronto com 16 anos. Se a gente tiver jogador lesionado, sim, a base vai ter mais oportunidade. Todos enfrentam essa realidade. Os confrontos do estado não amadurecem os jogadores tão rápido. Hoje Ruan Pablo e Tiago, no último jogo Fredi, tiveram oportunidades, ajudaram o clube. Com o passar do tempo queremos oferecer mais minutos para que eles possam dar retorno financeiro também”, comentou Ceni.

É o futuro do Bahia, são os jogadores jovens jogando, mas hoje ainda não é possível Rogério Ceni - comandante tricolor

Próximos desafios do Bahia

Contando com o reforço dos atletas da base, o Bahia volta suas atenções para a Copa Libertadores, onde enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, nesta quinta-feira, 24, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada da fase de grupos. Já pelo Brasileirão, o Tricolor encara o Palmeiras no próximo domingo, 27, às 18h30, no Allianz Parque, em duelo válido pela 6ª rodada.