VAR aponta trança pé em pênalti polêmico a favor do Bahia; assista

Éverton Ribeiro marcou de pênalti e garantiu o triunfo do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O gol que garantiu o primeiro triunfo do Bahia no Campeonato Brasileiro veio de forma polêmica, no último minuto do jogo. O lance dividiu as opiniões dos espectadores: para os torcedores do Bahia, pênalti claro, já para a torcida do Ceará, lance normal. Para o VAR, no entanto, houve um “trança-pé” — quando o jogador deixa a perna para o adversário tropeçar — que foi crucial para a revisão do lance.

Aos 58 minutos da etapa final, Bahia e Ceará empatavam por 0 a 0 na Arena Fonte Nova, resultado que caminhava para carimbar o pior início de Campeonato Brasileiro na história do Esquadrão. Contudo, o lance final reservava grandes emoções ao jogo, que havia sido morno durante toda sua extensão. Após belo passe de Éverton Ribeiro, o atacante Tiago invadiu a área e despencou na disputa com Pedro Henrique Konzen, camisa 7 do Ceará.

No campo, o árbitro da partida, Rafael Rodrigo Klein estava convicto: não marcação de pênalti e tiro de meta. Em áudio divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol, o juiz afirmou que o lance havia sido normal. No entanto, após revisão do VAR, Daniel Nobre Bins, árbitro assistente de vídeo da partida, recomendou a verificação do lance para análise: “Há um contato na perna dele (Tiago) e você vai ter que analisar o impacto. Tem o contato”, disse Bins.

No primeiro momento, o árbitro Rafael Rodrigo Klein manteve-se contrário à marcação do pênalti, alegando que o jogador do Ceará estava em ‘passada’ normal, portanto, lance natural. Todavia, após uma análise minuciosa, o juiz identificou que o defensor (Henrique Konzen) age de forma imprudente.

Acaba tendo o impacto. Para mim, sem cartão e tiro penal Rafael Rodrigo Klein - árbitro do jogo entre Bahia e Ceará

Veja a revisão do lance completo:

Compromissos

Com polêmica ou não, o Bahia venceu o jogo e agora volta sua atenção para o duelo decisivo contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela 3ª rodada da Copa Libertadores, na Arena Fonte Nova, às 21h, nesta quinta-feira, 24. Pelo Campeonato Brasileiro, o Esquadrão volta à campo no próximo domingo, 27, às 18h30, contra o Palmeiras, pela 6ª rodada da competição, no Allianz Parque.