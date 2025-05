Bahia depende de si para assumir a liderança na Libertadores

Bahia pode assumir liderança do Grupo F com vitória na Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O grupo da morte da Copa Libertadores da América pode ter um novo líder ao fim da rodada. Nesta terça-feira, 22, o Internacional recebeu o Nacional, do Uruguai, no Beira-Rio, e chegou a estar perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo, mas conseguiu o empate, alcançado seu 5º ponto na tabela de classificação. O resultado foi bom para o Bahia, que agora depende apenas de si para assumir a ponta.

| Foto: Divulgação / Internacional

Isso porque nesta quinta-feira, 24, o Esquadrão enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, na Arena Fonte Nova, às 21h30, precisando de uma vitória simples para se isolar na liderança do Grupo F da principal competição do futebol sul-americano. Atualmente o Tricolor de Aço é o 2º colocado, mas em caso de triunfo, somará seu 7º ponto na competição, ultrapassando o Internacional, atual líder.

Na configuração atual, o Atlético Nacional é o terceiro, com três pontos, e também almeja o topo da tabela. Já o Nacional é o lanterna, com apenas um ponto somado.