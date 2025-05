Veja quem tem contrato prestes a terminar na dupla Ba-Vi em 2025

Dupla Ba-Vi tem atletas com vínculos terminando em seus elencos - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Em meio à maratona de jogos da temporada, Bahia e Vitória seguem atentos ao planejamento interno e à situação contratual dos seus respectivos elencos. Com foco também na parte administrativa, ambos os clubes já monitoram os jogadores que têm vínculo se encerrando ao fim de 2025.

Bahia tem quatro atletas em fim de contrato

No Tricolor de Aço, três jogadores estão em reta final de contrato e não terão os vínculos renovados. São eles os laterais Caio Roque, atualmente emprestado ao Volta Redonda, e Ryan, defendendo o Chornomorets, da Ucrânia, além dos meio-campistas Yago Felipe, que atua por empréstimo no Mirassol, e do maestro Everton Ribeiro. Todos têm contrato com validade até dezembro e estarão livres no mercado ao fim da temporada.

Vitória tem quase dois times com contrato até o fim do ano

A situação do Vitória é ainda mais ampla. O Rubro-Negro baiano conta com 19 jogadores com vínculo se encerrando ao final do ano, alguns em definitivo, e outros por empréstimo.

Na defesa, os zagueiros Edu, Bruno Uvini e Lucas Halter, além dos laterais Raul Cáceres, Jamerson e Hugo. Vale destacar que o jovem Maykon Jesus está recém-chegado por empréstimo do Atlético-MG.

No meio-campo, os volantes Baralhas, William Oliveira, Ricardo Ryller, Ronald e Thiaguinho, além dos meias Bruno Xavier e Felipe Cardoso, também têm contratos encerrando no fim de 2025. No setor ofensivo, o Vitória ainda pode perder Carlinhos, Carlos Eduardo, Erick, emprestado pelo São Paulo, Léo Pereira, que veio do CRB, e Osvaldo, todos com vínculos próximos do fim.

Vale salientar que o Bahia disputa as Copas do Nordeste e do Brasil, do Brasileirão e da Copa Libertadores. Já o rubro-negro baiano tem suas atenções voltadas ao Brasileirão e a Copa Sul-Americana.