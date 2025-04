Vitória anuncia a contratação do lateral-esquerdo Maykon Jesus

Maykon Jesus é o novo lateral-esquerdo do Vitória - Foto: Reprodução / EC Vitória

O Vitória anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Maykon Jesus nesta quarta-feira, 16. O defensor de 19 anos chega cedido por empréstimo do Atlético-MG até o final de 2025 e com opção de compra.

O jogador chega inicialmente para compor o grupo que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. A expectativa é de que ele participe de treinamentos com a equipe principal rubro-negra.

Maykon Kesley de Jesus Ramalho tem 19 anos e é formado na base do Galo, onde atuou nas equipes de base. Este ano foi emprestado para o Noroeste, onde teve sua primeira experiência como profissional.

Com a camisa do Norusca, disputou o Campeonato Paulista de 2025. Ele esteve em campo em 11 partidas, sendo 10 delas na condição de titular, e deu duas assistências para gol.

Caso seja utilizado pelo técnico Thiago Carpini no time principal, Maykon Jesus vai disputar posição com Jamerson e Hugo.