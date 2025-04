Fortaleza terá desfalque por motivo inusitado para enfrentar o Vitória

- Foto: Mateus Lotif | Fortaleza

Focado em vencer pela primeira vez como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Fortaleza enfrenta o Vitória, nesta quarta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, com 11 desfalques. Entre as baixas, o atacante Moisés, vice-artilheiro da equipe na temporada, não viajou para Salvador e não fica à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para enfrentar o Rubro-Negro.

Moisés protagonizou um dos lances mais curiosos do Leão do Pící no empate em 0 a 0 contra o Internacional, quando marcou um golaço de bicicleta e, na comemoração, foi empurrado pelo companheiro Deyverson. Na sequência, o atleta acabou se lesionando, foi substituído e o seu gol marcado acabou sendo anulado pelo VAR.

Confira o lance:

Olha o que aconteceu com Moisés, do

Fortaleza:



😃 Fez golaço de bicicleta!

🤕 Se machucou na comemoração após ser empurrado pelo Deyverson;

🔀 Precisou ser substituído;

😫 Gol ANULADO por impedimento no início da jogada... pic.twitter.com/9v9ww1ixNc — Bruno Vicari (@brunovicari) April 14, 2025

Após a partida, Deyverson elogiou o gol marcado por Moisés, mas se desculpou pela reação "um pouco exagerada" na comemoração. O atleta também desejou uma rápida recuperação para o companheiro de equipe.

"Um golaço. Para mim, prêmio Puskas! Mas na euforia acabei dando um empurrão. Foi um empurrão um pouco exagerado. Creio em Deus que seja um desconforto muscular para que ele possa voltar o mais rápido possível", afirmou o atacante.



Além do atacante, o clube cearense terá outros dez desfalques para enfrentar o Vitória. Não viajaram com a delegação para Salvador os jogadores Brenno, que cumpre suspensão, Britez, Tinga, Pochettino e Breno Lopes, que estão do departamento médico, além de Gastón Ávila, Felipe Jonathan, Pedro Augusto, Lucca Prior e Caio Wesley.

Confira a delegação do técnico Juan Pablo Vojvoda para enfrentar o Rubro-Negro:

Goleiros: João Ricardo, Magrão, Eduardo Salvador;

Laterais: Eros Mancuso, Diogo Barbosa, Bruno Pacheco;

Zagueiros: Gustavo Mancha, Titi, David Luiz, Kuscevic;

Meio-campistas: Bruninho, Pol Fernandez, Zé Welison, Lucas Sasha, Rossetto, Calebe, Kervin;

Atacantes: Pikachu, Lucero, Marinho, Allanzinho, Dylan Borrero, Deyverson.