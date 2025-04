Matheuzinho não está 100% fisicamente, mas afirma: "Me sentindo bem"

Matheuzinho durante coletiva no Barradão - Foto: Reprodução / TV Vitória

O meia Matheuzinho foi o escolhido pelo Vitória para conceder entrevista coletiva nesta terça-feira, 15. O camisa 30 rubro-negro fez um belo gol no empate contra o Atlético-MG na última rodada. Apesar da boa performance, ele revelou que ainda está fora da condição física ideal.

"Eu estou me sentindo bem, isso é com os jogos, a gente vai treinando, vai se adaptando. Com os jogos eu estou melhorando bastante. Ainda não estou 100%, mas com esses jogos que estou tendo, de jogar 90 minutos, acredito que vou estar bem o quanto antes", comentou.

Ao lado do arquirrival Bahia como uma das equipes que mais atuaram na temporada, o rubro-negro baiano acumula 27 jogos em 2025. Matheuzinho ressaltou a falta de tempo para realizar treinamentos e elogiou o estafe do clube em relação a logística.

"A gente não tem tempo para treinar, poucos dias. Então queria enaltecer a toda a equipe do Vitória, que tem fretado voos para a gente, para a gente poder descansar. Carpini já falou muito com a gente sobre o jogo. A gente não tem tempo para treinar, mas sabe o que fazer no jogo. Vai ser um jogo difícil, mas com apoio da nossa torcida vai ser um grande jogo para nós", declarou.

O Leão da Barra recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 4ª rodada do Brasileirão.

"Contra o Fortaleza é sempre um jogo difícil, tanto aqui quanto lá na casa deles. Acredito que vai ser um jogo bom, aqui com apoio da nossa torcida. Vai ser um jogo difícil, mas é manter os pés no chão e amanhã vai ser uma guerra", concluiu.