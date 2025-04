Sem espaço no Bahia, Yago Felipe é anunciado por clube da Série A

Yago Felipe, meio-campista ex-Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Sem espaço no Bahia comandado pelo técnico Rogério Ceni, o meio-campista Yago Felipe foi anunciado, nesta terça-feira, 8, pelo Mirassol. O jogador de 30 anos disputará a Série A do Campeonato Brasileiro pelo clube paulista nesta temporada.

No Tricolor desde 2023, o atleta foi peça utilizada com frequência nas primeiras temporadas no clube, até perder espaço com os reforços em 2025 e sequer ser relacionado nas partidas válidas pela Conmebol Libertadores e Brasileirão no ano.

YAGO FELIPE É DO LEÃO!



O meio-campo de 30 anos chega para reforçar o Mirassol para a disputa da Série 🅰️ do Campeonato Brasileiro.



Formado nas categorias de base do Flamengo, o atleta passou por Figueirense, Vitória, Goiás, Fluminense e Bahia antes de fechar com o Leão.🦁 pic.twitter.com/wRKxlvoMHs — Mirassol (@mirassolfc) April 8, 2025

Em entrevista concedida à Rádio Itatiaia na última semana, Yago Felipe citou o calendário apertado do Bahia, que permitiria o volante receber alguns minutos em campo, mas também avaliou a saída do Tricolor.

“Tem aparecido algumas coisas e a gente está conversando. Estou com um foco aqui e acredito que o melhor para mim e para minha família está sendo aqui. O Bahia é muito importante, tem muitos jogos pela frente, então acredito que terei oportunidades, como já apareceram”, afirmou o meia tricolor, no dia 28 de março.

A quantidade excessiva da jogos no futebol brasileiro, inclusive, pode colocar Yago Felipe e Bahia frente à frente já no próximo domingo, 13, quando o Mirassol visita o Tricolor, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto está marcado para às 16h, na Arena Fonte Nova, e poderá contar com o meio-campista entre os relacionados do clube paulista caso tenha nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes do duelo.

Contratado por cerca de R$ 10 milhões em fevereiro de 2023, o meio-campista disputou 65 jogos, marcou dois gols e distribuiu uma assistência.