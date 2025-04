Em São Paulo, Bahia inicia preparação mirando o Nacional-URU

Elenco do Bahia durante atividade no CT do Corinthians em São Paulo - Foto: Divulgação / EC Bahia

Um dia após empatar fora de casa com o Santos pelo Brasileirão, o elenco do Bahia muda o foco e dá inicio a preparação para o jogo contra o Nacional-URU, marcado para a próxima quarta-feira, 9, às 19h, no Gran Parque Central, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Os titulares no confronto na Vila Belmiro permaneceram no hotel, onde realizaram atividades de recuperação física. Já os demais atletas treinaram no CT do Corinthians, na manhã desta segunda-feira, 7, em São Paulo.

As atividades foram iniciadas na academia, seguido por uma movimentação técnica em campo reduzido. No exercício, dois jogadores enfrentavam um quarteto adversário dentro de um quadrado, podendo contar com o apoio de quatro companheiros posicionados por fora. A proposta visava melhorar o raciocínio rápido, troca de passes e movimentação sob pressão.

Na sequência, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade tática conhecida como "10 contra 0", com foco na construção ofensiva, posicionamento e transições. Para fechar o dia, o grupo participou de uma mini-partida de 5 contra 5, com dois goleiros.

Suspenso pelo Brasileirão, o meia Everton Ribeiro participou normalmente das atividades com o grupo. O Tricolor realiza a última atividade antes do embarque para Montevidéu na manhã desta terça-feira, 8.

Na primeira rodada da Liberta, o Esquadrão de Aço empatou por 1 a 1 com o Internacional, na Arena Fonte Nova. Já o Nacional foi derrotado fora de casa pelo Atlético Nacional por 3 a 0, em Medellin, na Colômbia.