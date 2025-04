Libertadores: Adversário do Bahia apresenta novo treinador

Pablo Peirano em sua primeira atividade no Nacional-URU - Foto: Reprodução / Instagram / @nacional

Após demitir Martín Lasarte no final do mês de março, a diretoria do Nacional-URU, próximo adversário do Bahia na Copa Libertadores, agiu rápido e confirmou Pablo Peirano como novo comandante da equipe.

Vale salientar que as equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 19h, no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela 2ª rodada da fase de grupos da competição continental.

A apresentação foi feita pelo presidente do clube, Ricardo Vairo, e do vice-presidente Flavio Perchman. Nas primeiras palavras como novo técnico, Pablo Peirano demonstrou gratidão aos gestores e se mostrou motivado com o novo desafio.

"Uma felicidade enorme, não só minha, mas de toda a minha família também, e de todos ao meu redor. Felicidade completa. Entendemos a responsabilidade, mas temos uma motivação tremenda", disse Peirano inicialmente.

"Agradeço as palavras de Ricardo e Flávio. O foco está nos jogadores, em otimizar o tempo para que seja produtivo para todos. O trabalho de campo, o um a um com o jogador é fundamental para que esse diálogo se transforme nas coisas que queremos para a partida da Copa", complementou.

Na primeira rodada da Liberta, o Esquadrão de Aço empatou por 1 a 1 com o Internacional, na Arena Fonte Nova. Já o Nacional foi derrotado fora de casa pelo Atlético Nacional por 3 a 0, em Medellin, na Colômbia.