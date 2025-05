VAR acertou? CBF quebra o silêncio sobre pênalti polêmico do Bahia

Everton Ribeiro, meio-campista do Bahia - Foto: Fotos: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia conquistava seu quarto empate em cinco jogos no Campeonato Brasileiro até aos 57 minutos do segundo tempo, mas um pênalti sofrido por Tiago, convertido por Everton Ribeiro, garantiu a primeira vitória do Tricolor na competição. A penalidade, que havia gerado polêmicas nas redes sociais, no entanto, foi validada pelo parecer do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI) da Confederação Brasileira de futebol (CBF).

O documento divulgado pela entidade nesta terça-feira, 22, analisa o lance em questão e concorda com a marcação do pênalti em cima do atacante Tiago, do clube baiano, que "é tocado por trás" por Pedro Henrique, jogador do Ceará. Além disso, com assinatura do Diretor de Arbitragem, a nota divulgada afirma que as possíveis providências e os responsáveis pela deliberação delas serão feitas somente pela própria diretoria.

Confira do documento:

“O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O atacante ganha a frente da jogada e é tocado por trás pelo defensor, que, ao cruzar a linha de corrida do atacante, atua sem precaução e cria o contato com o atacante, fazendo-o tropeçar".

"Quaisquer providências administrativas, sejam elas instruções e/ou arquivamento, serão deliberadas internamente pela Diretoria de Arbitragem-CBF. O C.C.E.I. emite este parecer técnico, de modo consultivo, para instruções e demais finalidades definidas por esta Diretoria de Arbitragem CBF".

Dentro de campo, o árbitro Rafael Rodrigo Klein não viu infração no lance, mas após análise minuciosa no VAR, o juiz identificou que o toque sutil "acaba impactando" no seguimento da jogada.

Veja a revisão completa do árbitro de vídeo do lance: