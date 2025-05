Cachorro 'comemora' triunfo do Bahia e viraliza nas redes; assista

'Negão' comemorando triunfo do Bahia entre torcedores - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@brunoferreirasnt)

Um fã especial esteve presente entre os 28.047 torcedores que acompanharam a vitória do Bahia sobre o Ceará, por 1 a 0, no Campeonato Brasileiro. Após o gol marcado por Everton Ribeiro e o término da partida na Arena Fonte Nova, um cachorro foi flagrado sendo carregado pelos tricolores, enquanto comemoravam o primeiro triunfo do Esquadrão de Aço no Brasileirão.

Confira o vídeo:

O mascote, conhecido como 'Negão', já conhecido por frequentar o ambiente em jogos do clube baiano, roubou a cena nas redes sociais do Bahia. O cachorro chamou a atenção dos torcedores pela primeira vez durante o jogo contra o Mirassol, por ter sido "expulso" das arquibancadas.

O episódio, entretanto, viralizou nas redes sociais e causou revolta entre os torcedores, que pediram para o clube baiano adotar a figura emblemática. Veja:

Dentro de campo, o Tricolor bateu o Ceará e conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Em 13° lugar com seis pontos, o Bahia deixou a zona de rebaixamento e agora se prepara para voltar a campo pela Libertadores, na qual enfrenta o Atlético Nacional, nesta quinta-feira, 24, às 21h, novamente na Arena Fonte Nova.