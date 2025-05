Léo Condé critica arbitragem após pênalti polêmico para o Bahia

Léo Condé, treinador do Ceará - Foto: Reprodução/Instagram @leonardoconde.treinador

No apagar das luzes, ao melhor estilo Raudinei, o Bahia venceu o Ceará, nesta segunda-feira, 21, com gol marcado por Éverton Ribeiro, de pênalti, em lance que gerou revolta por parte do time cearense. Na coletiva após o jogo, o técnico Léo Condé, ex-treinador do Vitória, bradou contra a arbitragem.

Léo Conde foi treinador do Vitória em 2023 e em 2024 | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

"Acho que não foi pênalti. Todo mundo viu o lance, aí não cabe mais nem falar. Acho que todos já viram e falaram. E agora a gente sai triste com o resultado, indignado com o que aconteceu, mas satisfeito com a atuação da equipe", disparou o treinador.

Veja o lance:

RAFAEL KLEIN NÃO ACHOU NADA (OPINIÃO CORRETA) E FOI INDUZIDO PELO VAR A COMETER O ERRO. pic.twitter.com/kNXMZMSQer — Rodrigo Cavalcante (@rcf1994) April 22, 2025

Condé também ficou na bronca com a não expulsão de Everton Ribeiro, que já tinha amarelo e fez uma falta dura em Diego, mas o camisa 10 continuou em campo e foi quem decidiu o jogo para o Esquadrão.

"Eu acho que o Everton, ao meu ver, deveria ter sido expulso. Já tinha o Amarelo, não matou a jogada, fez a falta no Diego e a gente continuou com o lance. Talvez se ele fosse expulso naquele momento, a gente poderia jogar pelo menos uns 15 minutos com o jogador a mais", lamentou o Condé.

Arbitragem questionada

Condé continuou o desabafo e criticou a arbitragem do futebol brasileiro como um todo: "Estão conseguindo errar coisas simples. Eu acho que eles estão tão pressionados, tão confusos. Eles estão errando, não estou falando isso desse, mas sim de um modo geral, acompanhando os jogos. Às vezes tem lance de escanteio e eles estão marcando tiro de meta. Então a nossa arbitragem precisa de ajuda, eu acho que os clubes, a confederação, tem que buscar uma solução, porque eles estão sendo muito pressionados, de todos os lados, pela imprensa, pelos clubes".

Próximos jogos

O Bahia agora volta sua atenção para o duelo decisivo contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela 3ª rodada da Copa Libertadores, na Arena Fonte Nova, às 21h, nesta quinta-feira, 24. Pelo Campeonato Brasileiro, o Esquadrão volta à campo no próximo domingo, 27, às 18h30, contra o Palmeiras, pela 6ª rodada da competição, no Allianz Parque.