Pivô da polêmica, Braithwaite vê pênalti “claríssimo” contra o Bahia

Dinamarquês Martin Braithwaite foi pivô do pênalti inexistente que prejudicou o Bahia - Foto: Lucas Uebel / Grêmio

A vitória do Grêmio por 1 a 0 sobre o Bahia, na manhã deste domingo, 25, pela 10ª rodada do Brasileirão, foi decidida por um lance polêmico que promete gerar debates ao longo da semana.

Aos nove minutos do segundo tempo, Martin Braithwaite se projetou na área e se jogou no gramado após dividida com o goleiro Marcos Felipe. O árbitro Bruno Arleu de Araújo assinalou pênalti, mesmo após ser chamado pelo VAR para revisar o lance no monitor.

O próprio Braithwaite cobrou e converteu, garantindo o resultado que tirou o Grêmio da zona de rebaixamento. Questionado após o jogo, o atacante dinamarquês, ex-Barcelona, não hesitou em defender a marcação da arbitragem.

“O pênalti foi claríssimo. Não tinha qualquer dúvida. É óbvio para todos, não?”, disse ironicamente em entrevista ao canal Premiere.

Do outro lado, a indignação tomou conta dos jogadores do Bahia, que cercaram o árbitro após a decisão. O goleiro Marcos Felipe, protagonista do lance, lamentou o que considerou um erro grave da arbitragem.

O resultado negativo tira o Bahia do G-6. O Esquadrão caiu para a 7ª posição, com 15 pontos somados. Agora o Esquadrão foca no jogo contra o Internacional, marcado para esta quarta-feira, 28, no Beira Rio, valendo classificação às oitavas de final da Libertadores.

Pelo Brasileirão, o Tricolor recebe o São Paulo, sábado que vem, 2, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do certame nacional.

Veja o pênalti polêmico