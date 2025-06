Áudio do VAR do jogo entre Grêmio e Bahia é divulgado; ouça o diálogo

Partida entre Bahia e Grêmio foi decidida com pênalti mal marcado - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Foi divulgado o áudio do VAR na análise do pênalti marcado no jogo entre Grêmio e Bahia, neste domingo, 25, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo chamado para analisar o lance no vídeo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo manteve a penalidade, que decidiu o placar final.

Os árbitros presentes na cabine do VAR alegaram para Bruno Arleu que não houve toque do goleiro Marcos Felipe, mas o juiz de campo ainda assim entendeu que o pênalti aconteceu. Ouça o diálogo clicando aqui:

Arleu, vou te chamar para interpretar. O braço do goleiro não toca no atacante. O braço dele está embaixo do pé do atacante. VAR

"O Marcos Felipe sai na jogada e o cotovelo dele pega no pé do Braithwaite. Apesar dele tentar recolher, ele pega com o cotovelo no pé direito do Braithwaite de forma imprudente. A forma como ele sai pega imprudente. Olha o pé dele com o corpo, perna com corpo, joelho e também cotovelo. Vocês estão de acordo comigo? Tiro penal sem cartão", argumentou Bruno Arleu.

"A gente trouxe você para interpretar porque você falou que era um tapa. Estamos mostrando para você que não é um tapa", respondeu o VAR.

A arbitragem também chegou a analisar outra possível irregularidade na origem da jogada, em que Everton Ribeiro perde a bola e pede falta no meio de campo. A interpretação final foi de um "braço de referência e nenhum impacto".

"O Everton dá o drible, o Kanneman coloca o corpo e tira, e o Everton já vem caindo. Vocês estão de acordo comigo que não tem nenhum impacto na ação para derrubar o Everton?", questionou Arleu.

"Concordo que é um braço de referência que encosta e ele cai", respondeu o VAR.

O lance

O lance da penalidade foi uma disputa de bola entre Marcos Felipe e Braithwaite, aos 8 minutos do segundo tempo, quando o goleiro do Esquadrão sai da meta para abafar um possível chute e, na interpretação da arbitragem, derruba o atacante dinamarquês.

Após o apito final, diversos tricolores reclamaram das decisões da arbitragem. Rogério Ceni chegou a insinuar que o erro, mesmo com a revisão em vídeo, até "parece outra coisa".

Depois que ele vai ao VAR, já não é mais isso, aí já é uma outra coisa que eu não sei dizer o que é, mas deixa de ser um erro. Quando ele vê a imagem, volta e marca o pênalti, parece outra coisa. Rogério Ceni, técnico do Bahia

Rogério Ceni detonou a arbitragem da partida entre Grêmio e Bahia | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O próximo compromisso do Bahia é na mesma cidade de Porto Alegre. Na quarta, 28, às 19h, o Esquadrão encara o Internacional no Beira-Rio, em jogo decisivo que vale vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.